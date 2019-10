Hoje é dia de aproveitar pra por as roupas lavadas ontem no varal, o churrasco com os amigos e o parque com a família. Não necessariamente nessa mesma ordem, nem com as companhias sugeridas. A previsão do tempo é de sol e calor ao longo de todo domingo em Curitiba e Região Metropolitana. As temperaturas nos termômetros pode atingir os 30°C e não há previsão de chuva. O longo do dia as nuvens passeiam na frente do sol quente.

Na faixa litorânea do Paraná a previsão também é de sol forte, mas há também a possibilidade de chuviscos ao longo do dia. As temperaturas variam de 22°C logo cedinho e no início da noite, e 32°C no momento mais quente do dia. No restante do estado não há previsão de chuvas e o calor pode chegar a níveis extremamente altos no Noroeste. Em Umuarama, por exemplo, a máxima prevista é de 38°C. Em Maringá fica na casa dos 36°C, assim como em Guaíra.

Em Londrina, Apucarana e em Foz do Iguaçu a máxima prevista é de 36°C. “Nas regiões oeste e noroeste os termômetros já registram 27 ºC (por volta das 7h30)”, disse o meteorologista Paulo Barbieri em seu último boletim no site do Sistema Meteorológico Simepar.

No Rio Grande do Sul uma frente fria se desloca para Santa Catarina e nos próximos dias pode chegar no Paraná. Na segunda-feira podem ocorrer tempestades. ,