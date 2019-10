Ainda dá pra aproveitar a programação religiosa deste dia 12 de outubro, data em que é comemorado o dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. No feriado nacional, centenas de fiéis se reúnem para prestar homenagem à santa. Em Curitiba, várias paróquias organizam missas e procissões.

Confira a programação para o feriado da padroeira do Brasil:

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Seminário

08h – Missa

10h – Missa solene – celebrante monsenhor Francisco Fabris

11h – Bênção dos carros

12h – Almoço – Churrasco (Alcatra)

15h – Missa e Bênção das crianças (Dia da Criança)

19h – Missa e a seguir procissão luminosa pelas ruas da Paróquia. Encerramento com queima de fogos

Endereço: Avenida Nossa Senhora Aparecida, 1616 – Seminário

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Uberaba

08h – Missa Solene e Bênção dos Idosos

09h30 – 3º Pedalando com a Mãe Aparecida – passeio de bicicleta saindo da paróquia, com bênção dos ciclistas

10h – Missa solene

15h – Missa solene com bênção das crianças

16h30 – Carreata com a Mãe Aparecida e bênção dos motoristas e passageiros

19h – Missa solene presidida pelo bispo dom Amilton e bênção das famílias

20h30 – Baile das Famílias, com dupla Willian e Renan

Endereço: Rua Augusto Steembock, 100 – Uberaba

Santuário Nossa Senhora de Guadalupe

7h30 – Missa com bênção das famílias e das imagens da santa

9h – Terço Mariano

10 – Experiência de Deus

11h – Momento oracional

12h – Santa Missa com bênção das crianças, consagração de Nossa Senhora e coroação

15h – Terço das Santas Chagas

Endereço: Praça Senador Correia, 128 – Centro

Paróquia Imaculada Conceição

10h30 – Missa “sertaneja” com berrante, sanfona e viola presidida pelo pároco padre Kleina. Após a missa, a festa continua no salão maior, com mais de 600 kg de costela, preparada ao fogo de chão, além dos acompanhamentos. A costela será vendida por quilo e os acompanhamentos – risoto, maionese e saladas – em porções a partir de R$ 6. Além disso, a paróquia terá atrações para as crianças.

Endereço: Rua Dr. Alcides Vieira Arcoverde, 244 – Gubirotuba

Paróquia Santa Quitéria

19h – Missa em homenagem à padroeira do Brasil. Em seguida, haverá procissão pelas ruas próximas à matriz.

Endereço: Rua Professor Fábio de Souza, 1.126 – Santa Quitéria

Santuário Nossa Senhora do Carmo

10h – Missa solene em homenagem à Nossa Senhora Aparecida

15h30 – Missa

19h – Missa

Endereço: Av. Marechal Floriano Peixoto, 8520 – Hauer

Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Pinhais

9h30 – Missa solene pelo bispo dom Amilton e em seguida carreata com a imagem de N. Sra. Aparecida pelas ruas do bairro, com bênção dos carros.

Endereço: Rua Rio Iguaçu, 360 – Pinhais

Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Campo Largo

7h30 – Procissão saindo da Comunidade São Roque em direção à Matriz

9h45 – Ato cívico e bênção dos carros

10h – Missa solene

15h – Bênção e consagração das crianças

17h – Bênção dos animais

Endereço: Francisco Xavier de Almeida Garret, 2435 – Campo Largo

Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Campo Magro

9h30 – Concentração em frente à igreja

10h – Missa solene seguida de carreata com a imagem da padroeira pelas ruas do bairro e bênção dos carros

12h – Almoço festivo tradicional

14h30 – Show de prêmios

Endereço: Rua das Camélias, 400 – Campo Magro