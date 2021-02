O secretário de saúde do Paraná Beto Preto continua internado em Curitiba no Hospital de Reabilitação, que é vinculado ao Complexo Hospitalar do Trabalhador. Beto Preto foi diagnosticado com coronavírus no dia 4 de fevereiro e no mesmo dia foi encaminhado para um leito de enfermaria do hospital.

Nesta terça-feira (9), o secretário da saúde segue sem febre ou falta de ar. Exames laboratoriais seguem por enquanto sem alterações. De acordo com o boletim médico, Beto Preto deve permanecer em observação clínica.