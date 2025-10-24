Há 10 anos, bom humor é segredo de vendedor que anima semáforo de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Se nos últimos 10 anos você passou pelo cruzamento entre as ruas Padre Agostinho e General Mário Tourinho, no Campina do Siqueira, em Curitiba, você certamente já se encontrou com Elisson de Paula Bueno, também conhecido como “Pra cima”, devido ao seu bordão: “Pra cima, guerreiro”.

Há uma década ele vende um tipo de casquinha crocante, semelhante a de sorvete, mas não com o mesmo formato. Sempre de bom humor e alto astral, quem é abordado pelo vendedor entende o porque do apelido.

“Estou aqui nesse ponto há 10 anos, motivando a galera, contagiando energia positiva. Não adianta você só vender o seu material, precisamos passar um pouco da nossa história para todos”, afirma.

Pai de duas meninas, Elisson conta que é das vendas das casquinhas no local que ele garante o sustento da família. Faça chuva ou faça sol, o simpático vendedor está sempre no mesmo semáforo, de segunda-feira a sábado.

O segredo para as vendas

O lema de Elisson é simples: antes de conquistar um cliente, ele conquista um amigo. Ao repórter fotográfico da Tribuna do Paraná, Átila Alberti, o vendedor contou como começou no ramo.

Conforme relembra o vendedor “pra cima”, ele decidiu realizar as vendas no semáforo quando entendeu que o ramo dos negócios dava mais dinheiro e, com isso, conseguiria alcançar os objetivos. Antes de começar essa empreitada, Elisson trabalhava como servente de pedreiro e pintor.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

Apesar de começar a vender apenas em 2015, ele conta que desde criança demonstrava interesse pelos negócios. “Desde os meus nove anos eu tinha uma visão do que era empreendedorismo. Tinha um pessoal que vendia frutas nas ruas e eu era muito observador. Eu via que eles conversavam com as vizinhas e já colocavam o dinheiro no bolso. Pensei: ‘Vou fazer também'”, relembra.

Na época, o maior objetivo do pequeno empreendedor era conseguir dinheiro para comprar figurinhas, balas, lanche na escola, “coisas de criança”, como ele mesmo descreve. O tempo passou e hoje os desafios são outros, com contas a pagar. Porém, mesmo diante dos desafios da vida adulta, Elisson não tem tempo para o desânimo.

Conforme foi amadurecendo, o vendedor entendeu que a sua comunicação, misturada com seu carisma, é seu maior talento.

