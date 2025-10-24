Exposição imersiva em Curitiba transporta visitantes ao coração da Amazônia

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Entre os dias 27 de outubro e 11 de novembro, Curitiba receberá a exposição “Amazônia Imersiva: Narrativas Indígenas”, uma jornada sensorial e interativa que convida o público a mergulhar nas memórias vivas do povo Mura, um dos muitos povos originários da Amazônia brasileira. A mostra, com entrada gratuita, será realizada no Centro de Realidade Estendida da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).

Combinando arte, tecnologia e ancestralidade, a exposição propõe uma experiência única: por meio de projeções em 360°, sons da floresta, aromas da mata, cenografia imersiva e artefatos indígenas, os visitantes são transportados para o universo amazônico e convidados a conhecer de perto os modos de vida, saberes e práticas culturais do povo Mura.

“A exposição propõe uma imersão na trajetória do povo Mura, revelando seus saberes, práticas culturais e a força de sua resistência ao longo do tempo. É um convite para enxergar, sentir e reconhecer a vitalidade de uma cultura que segue pulsando na Amazônia. Por meio desse olhar, buscamos dar visibilidade à riqueza de suas práticas e às tradições que seguem vivas e em constante transformação”, explica o pró-reitor de Desenvolvimento Educacional da PUCPR, Ericson Falabretti.

Criada pelos irmãos Darlison e Lucas Meireles, alumnis da PUCPR e descendentes do povo Mura, e por Paulo Bueno, diretor artístico da produtora Click Arte Cultura e Educativos, a mostra tem o propósito de ser um instrumento de educação ambiental e valorização da cultura indígena.

“Usar a tecnologia para criar uma experiência imersiva é fundamental para alcançar novos públicos e abrir espaço para uma escuta mais sensível e mais respeitosa. É assim que conseguimos dar visibilidade às culturas brasileiras, valorizar suas memórias e tradições, e reconhecer nosso papel na preservação dessas vozes”, destaca Humberto Salgueiro, um dos idealizadores da exposição.

Com visitas mediadas e conteúdos acessíveis a diferentes públicos, o projeto busca ampliar a escuta sensível e o reconhecimento das vozes indígenas no cenário contemporâneo. Viabilizada com recursos da Lei de Incentivo à Cultura – Aldir Blanc, a exposição oferece agendamentos individuais e para grupos escolares, disponível no site oficial. A classificação etária é livre.

Serviço

Exposição “Amazônia Imersiva”

Período: 27 de outubro a 11 de novembro de 2025

Funcionamento: de segunda a sábado, das 9h às 20h

Local: Centro de Realidade Estendida da PUCPR – Rua Imaculada Conceição, 1155 – Curitiba/PR

Classificação etária: Livre

Agendamento: amazoniaimersiva.com.br

Entrada gratuita