Humor de improviso: Curitiba recebe encontro histórico no Guairinha

Quem gosta de shows de humor, especialmente de improviso, tem obrigação de prestigiar um encontro histórico em Curitiba. Pela primeira vez dois dos principais grupos humorísticos do Brasil, o Aptropofocus e a Cia. Barbixas, sobem juntos em um palco (Teatro Guairinha – Auditório Salvador de Ferrante), segunda-feira (27), para o espetáculo “A Senha“.

O show é “um espetáculo de improviso quase secreto”, como definem os artistas. Muitas pessoas acreditam que espetáculos de improviso são completamente ensaiados, nos seus mínimos detalhes, e elas têm razão (será?). No show desta segunda, basta que a plateia acerte “A SENHA” (uma palavra chave especial), que os improvisadores poderão mostrar tudo que eles “ensaiaram” para aquela noite.

Baseado em formatos de improviso americanos, este espetáculo cria diversas pequenas cenas de comédia a partir de uma única palavra da plateia. Um espetáculo dinâmico, cômico, com muitos improvisadores em cena e que, claramente, só pode ter sido ensaiado… Ou não?

O formato

A primeira vez que Andrei Moscheto dirigiu uma adaptação de formatos americanos de impro foi em 2013, na conclusão de um curso de improviso avançado que ele oferecia em Curitiba. A turma queria um desafio a mais, então foi proposto que fizessem um espetáculo que só tivesse pequenas cenas sem o apoio dos jogos de improviso, que já eram bem conhecidos pelo público – graças as versões em vídeo do Improvável, da Cia Barbixas de Humor.

Com o passar dos anos o diretor foi incluindo outros elementos adaptados até que, em 2022, estreou “A SENHA”. O formato brinca com a ideia de que o público desconfia de que tudo foi ensaiado, mas as cenas e esquetes são criadas na hora por improvisadores talentosos e experientes.

O Atropofocus

Criados em outubro do ano 2000, o grupo Antropofocus – atualmente formando por Anne Celli, Andrei Moscheto, Edran Mariano e Marcelo Rodrigues – pesquisa a comédia nas mais diversas formas há quase 25 anos. No currículo o grupo tem a criação de 16 espetáculos, prêmios, a participação em festivais de teatro no Brasil e fora dele, a produção de programas de rádio, vídeos e Mostras de improvisação.

A Cia. Barbixas é um trio de humoristas brasileiros composto por Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elidio Sanna, fundado em 2004, conhecido por seu trabalho com teatro de improviso, especialmente o espetáculo Improvável, que é apresentado em todo o Brasil e tem vídeos disponíveis em seu canal do YouTube. Além do Improvável, a companhia também produz esquetes cômicas.

Encontro inédito

Os grupos já se conheciam desde o ano de 2006, mas foi em 2010, quando o Antropofocus foi fazer temporada em São Paulo, que eles combinaram de treinar improviso juntos. Foi a partir daí que surgiu um intercâmbio: Andrei e Anne foram participar do espetáculo Improvável, Daniel e Anderson participaram de projetos de espetáculo do Antropofocus, mas apesar dessas trocas nenhuma outra vez os grupos se encontraram, muito menos nos palcos.

Então, no dia 27 de outubro, dois eventos históricos vão acontecer: pela primeira vez, Antropofocus e Barbixas vão improvisar juntos, além da comemoração pública de 25 anos de Antropofocus.

O Guairinha fica na Rua XV de Novembro, 971, Centro, Curitiba. O espetáculo começa às 20h. Os ingressos estão disponíveis no no site Diskingresso neste link, ao preço inicial de R$ 50,85.