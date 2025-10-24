Massa em dobro: tradicional rede de franquias curitibana faz promoção neste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Não existe data melhor para comemorar os 31 anos de uma rede de restaurantes de comida italiana do que no Dia Mundial da Massa, celebrado neste sábado (25/10). Para aproveitar a dupla comemoração, a Spedini lançou uma promoção com os pratos mais pedidos: na compra de uma massa grano duro (spaghetti, penne ou fettuccine), o cliente ganha outra, com direito a escolher sabores, massa e molho diferentes para cada prato.

A campanha “Dia Mundial da Massa: Aqui na Spedini é em dobro!”, é válida apenas neste sábado (25/10) para o consumo no local e enquanto durarem os estoques. “A massa é um pilar do nosso cardápio, vendemos 5 toneladas de macarrão grano duro mensalmente. Pensamos na ação como uma forma de agradecer nossos clientes e celebrar esse ingrediente fundamental para nós”, afirma a diretora de operações da Spedini, Juliana Titon.

A franquia é conhecida em três estados brasileiros: Paraná, Santa Catarina e São Paulo, fruto de um processo meticuloso desenvolvido e aprimorado há mais de 30 anos. As massas de grano duro são importadas da Itália, a rede também trabalha com fornecedores locais homologados.

Dia Mundial da Massa

O Dia Mundial da Massa é comemorado no Brasil desde 1998. O alimento originário da China caiu no gosto popular com a gastronomia italiana, e não demorou para fazer parte da rotina dos brasileiros. De acordo com dados da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), 44,5% dos brasileiros consomem macarrão toda semana e o alimento está presente em 98,8% dos lares no país.

A versatilidade do macarrão e a agilidade no preparo fazem a diferença no dia a dia contemporâneo. “Trabalhar com massa nos permite abrir um leque de possibilidades para os clientes, tanto em questão de formato, quanto de molhos e acompanhamentos. O consumidor pode personalizar os pratos de acordo com a preferência e vontade do dia”, destaca Juliana.

Sobre a Spedini

De Curitiba e com mais de 30 anos no mercado, a Spedini conquistou treze vezes o Selo de Excelência em Franchising da Associação Brasileira de Franchising (ABF) e foi a franqueadora destaque na categoria pleno em 2025. São 30 lojas distribuídas no Paraná, Santa Catarina e São Paulo, com as marcas Spedini, It’s Grill e Massah!.