Feijoada “customizada” é sensação em restaurante de tradicional hotel de Curitiba

Faça chuva ou faça sol (e em Curitiba isso nunca fez tanto sentido), se você procura um prato quente, encorpado e cheio de história para saborear, a feijoada é sempre uma opção bem cotada. Uma das mais tradicionais de Curitiba é a feijoada do Mabu Curitiba Business, que todos os sábados (das 12h às 15h) abre suas portas para a Feijoadíssima Mabu.

A estrela do almoço é servida de forma especial: os ingredientes vêm separados, permitindo que cada pessoa monte sua própria combinação. É a legítima feijoada customizável. Quer uma feijoada mais leve, só com calabresa e carne seca? Ou prefere caprichar no paio e costelinha defumada? No Mabu, você escolhe o que vai no seu prato, com total liberdade.

Antes, porém, para abrir o apetite, vale experimentar o caldinho de feijão. Os acompanhamentos são à altura: arroz soltinho, couve na manteiga, torresmo crocante, mandioca frita, farofa saborosa, laranja fresca e molhos artesanais. E o final feliz fica por conta da variedade de sobremesas típicas brasileiras.

Durante o almoço, os clientes ainda são presenteados com música ao vivo, em um ambiente elegante e acolhedor. E para quem gosta de celebrar com um brinde, há degustação de cachaças artesanais selecionadas. O preço por pessoa é de R$ 98 (bebidas cobradas à parte).

Aniversariantes da semana não pagam. Se você estiver comemorando mais um ano de vida, a Feijoadíssima Mabu vira um presente — basta levar um documento e reunir os amigos para celebrar em grande estilo.

Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz

O Mabu Curitiba Business fica Rua XV de Novembro, 830 – Centro, bem na Praça Santos Andrade. Reservas e informações: (41) 3219-6000. Você também pode comprar o seu convite no DiskIngressos!