Fim de semana esquenta no Paraná, mas nova frente fria já se aproxima

A amplitude térmica marca presença neste fim de semana no Paraná. Assim como o amanhecer desta sexta-feira (24/10), o sábado (25/10) inicia com temperaturas amenas, enquanto a tarde promete um forte aquecimento em todas as regiões do estado. Porém, entre sábado e domingo (26/10) uma nova frente fria se aproxima trazendo chuva para as metades Oeste e Sul paranaenses. Na segunda-feira (27/10), a precipitação deve se espalhar por todo o território.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), nesta sexta-feira as menores temperaturas ao amanhecer foram registradas em São Mateus do Sul (Inmet), com 7,1°C, e Palmas, com 7,9°C. O tempo permanece predominantemente estável na maior parte do Paraná, com exceção do trecho entre a Serra do Mar e as praias, onde pode ocorrer garoa ocasional. Na região entre o Oeste e Sudoeste, a formação de um cavado meteorológico pode provocar pancadas de chuva isoladas.

O vento, que se manteve constante em várias regiões do Paraná ao longo desta semana devido a um sistema de alta pressão no oceano, continuará entre sexta-feira e sábado. “Desta vez, o vento será resultado do avanço da frente fria. As rajadas merecem atenção, pois serão persistentes, especialmente na metade oeste, podendo atingir cerca dos 60 km/h no Oeste e Sudoeste”, ressalta a meteorologista do Simepar, Júlia Munhoz.

Frente fria avança no Paraná

No sábado, entre a tarde e a noite, uma frente fria avança pelo Sul do Brasil em direção ao Paraná, com previsão de chuva começando no Sudoeste, Oeste, Noroeste e Centro Sul. Existe possibilidade de temporais isolados nestas regiões, mas as temperaturas seguem elevadas à tarde em todo o estado.

“Já no domingo, o céu fica bastante encoberto por nebulosidade em todo o Paraná, com sensação de abafamento e chuvas ocorrendo em vários momentos do dia, principalmente nas metades Oeste e Sul, onde o risco de tempestades também será maior”, afirma Júlia.

Temperaturas vão cair no Paraná

As temperaturas começam a cair nas regiões atingidas pela chuva. Em Loanda, por exemplo, a previsão aponta máximas de 34°C no sábado, reduzindo para 29°C no domingo. O mesmo acontece em Foz do Iguaçu, que pode chegar aos 30°C no sábado e não ultrapassará 27°C no domingo. Em Palmas, a temperatura máxima deve diminuir de 26°C para apenas 22°C no domingo.

Nas regiões onde a chuva ainda não chega no domingo, as temperaturas seguem em elevação. Em Curitiba, as máximas podem alcançar 27°C no sábado e até 28°C no domingo. Em Guaratuba, vão de 25°C no sábado para 26°C no domingo. Em Jacarezinho, tanto sábado quanto domingo as máximas podem chegar aos 34°C.

Na segunda-feira (27/10), a chuva se distribui por todas as regiões paranaenses. “Aumenta o potencial para a formação de tempestades, distribuídas de maneira irregular. Entre sábado e segunda-feira, os acumulados de chuva mais significativos estão previstos para as metades Sul e Oeste, com valores superiores a 60 mm em algumas localidades”, detalha Júlia.

Com a chegada da chuva, as temperaturas máximas diminuem em todo o estado, ficando mais amenas na próxima semana. Em Curitiba, as máximas na segunda-feira não passam de 22°C; em Loanda chegam a apenas 24°C; em Guaratuba não ultrapassam 20°C; e em Jacarezinho ficam abaixo de 27°C. As temperaturas mínimas, por sua vez, não sofrem grande alteração.