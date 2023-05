Grupo de torcedores de futebol recusa pagar conta na RMC e um é preso

Um grupo de torcedores de futebol que vieram da Argentina e seguiam rumo a São Paulo parou para fazer um lanche num restaurante às margens da BR-116, em Campina Grande do Sul, mas foram surpreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os policiais foram acionados depois que os torcedores avisaram que não iriam pagar a conta.

Durante as buscas, foi encontrado droga e um mandado de prisão em aberto entre os passageiros.

Um dos torcedores, de 28 anos, possuía em seu desfavor, mandado de prisão por estelionato. Em razão disso, ele foi encaminhado para a Polícia Civil de Campina Grande do Sul. Com outro torcedor, de 25 anos, foi encontrada uma pequena quantidade de droga. Um termo circunstanciado foi feito.

Após verificações e consultas aos demais passageiros, o ônibus fretado foi liberado para seguir viagem.

