O prefeito de Curitiba, Rafael Greca (DEM), autorizou as reaberturas do Mercado Municipal e do Mercado Regional Cajuru nesta quarta-feira (8), com restrições e cuidados para evitar o contágio pelo novo coronavírus.

Para evitar aglomerações, haverá controle na entrada permitindo, ao mesmo tempo, o limite de 200 pessoas no Mercado Municipal e de 40 pessoas no Mercado Regional Cajuru. Caso o número limite seja alcançado, serão organizadas filas, com marcação no solo, respeitando o distanciamento mínimo de 1,5 metro. Também haverá restrições no número de permissionários e funcionários trabalhando nos locais.

Outra medida é a restrição da venda do produto a granel e oleaginosas (nozes, castanhas, avelãs, por exemplo). Só serão permitidas vendas de grãos que precisam ser cozidos no preparo, como feijão, lentilha, grão de bico, por exemplo.

O Mercado Municipal de Curitiba estava fechado para compras presenciais, por causa da pandemia, desde o último dia 21.

Páscoa

Ainda de acordo com a prefeitura de Curitiba, no período da Páscoa, somente o setor de pescados estará com os boxes fechados. Os funcionários das peixarias farão atendimento via delivery ou take away, que é a entrega do produto na porta do mercado. Depois da Páscoa, o setor de pescado reabre normalmente e obedecerá às novas regras dos mercados.

Já os restaurantes do Mercado Municipal e do Mercado Regional Cajuru funcionarão somente pelo sistema de delivery ou take away. As lanchonetes também farão entrega em domicílio ou retirada no local, mas terão a opção de atender presencialmente, desde que obedeçam ao distanciamento entre pessoas e haja espaço entre as mesas.