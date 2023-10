Um grave acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (17), na Linha Verde, no bairro Hauer, em Curitiba, resultou em duas mortes. Uma mulher, de 32 anos, e um homem, de 33, não resistiram ao impacto.

LEIA MAIS – Rua de Curitiba com trânsito caótico desafia motoristas: semáforo, viaduto e muitas filas

De acordo com a Guarda Municipal de Curitiba (GM), as vítimas seguiam em uma moto, quando aconteceu a batida com um carro que passava no cruzamento com a Rua Professor João Soares Barcelos. O veículo era dirigido por uma mulher, que não se feriu. As causas do acidente não foram determinadas.

VIU ESSA? Empresário filmado xingando frentista opta pelo silêncio em depoimento à Polícia Civil

A colisão chamou a atenção de motoristas e moradores da região, que presenciaram à distância o trabalho do Corpo de Bombeiros. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal de Curitiba (IML).

Você já viu essas??

Muita água!!! Impressionante!! Parque queridinho de Curitiba está irreconhecível com tanta água! Especial Publicitário São mais de 11 mil chances de ganhar no Aniversário Condor. Saiba como! É tudo isso?? O melhor empadão de Curitiba? Provamos! Veja nossas considerações