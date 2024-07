Gigante paranaense, The Best Açaí bate recorde na venda de franquias

A The Best Açaí atingiu o recorde de 100 franquias vendidas em apenas oito dias. A rede paranaense de açaí e sorvete no modelo self-service lançou a Operação + 100 durante a participação na ABF Franchising Expo 2024, que contou com a conexão de mais de 30 franqueados da rede com novos interessados e, como resultado, o cumprimento da meta de unidades comercializadas.

“Ninguém melhor que os nossos franqueados para contarem suas próprias histórias. É uma estratégia que nunca vimos antes e resolvemos ser pioneiros. O resultado de contar experiências reais, juntamente com as estratégias de venda do nosso time comercial, trouxe um número histórico”, revela o CEO, Sérgio Kendy.

Em 2023, a The Best Açaí atingiu 500 unidades vendidas e tem como meta para 2024 o Plano 777, almejando atingir 777 unidades e milhões de faturamento. “Nosso recorde de vendas até então tinha sido 50 unidades e agora dobramos para 100. Bater essa meta é motivo de satisfação e também de muita responsabilidade. São novos franqueados que passam a fazer parte do nosso ecossistema e que apostam no nosso negócio”, explica Kendy.

+Viu essa? Loja do Litoral do Paraná explode em vendas e vira a mais rentável do Brasil da rede The Best Açaí

Karla Sommariva tem cinco lojas da The Best Açaí e participou de todos os dias da Operação + 100. “Nossa experiência foi positiva desde o primeiro dia. Já são três lojas em Santa Catarina e duas no Paraná. Eu e meu marido tínhamos empregos CLT e hoje trabalhamos exclusivamente com a The Best Açaí. A experiência tem sido ótima, é muito gratificante poder passar nossas vivências para potenciais futuros franqueados”, diz.

A marca também inicia operação no estado da Bahia, em Porto Seguro, Luiz Eduardo Magalhães, Barrões e Vitória da Conquista. Assim, a The Best Açaí chega a 12 estadps brasileros.

Além da nova região, a marca também apresentou o novo modelo de loja, em contêiner. “A primeira unidade será própria, em Londrina, e está quase finalizada. Mas antes disso já havíamos feito um teste que performou muito bem. A ideia é ter um formato que atenda regiões específicas e que seja mais acessível”, completa Sérgio Kendy.

