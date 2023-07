A Todeschini, referência no mercado moveleiro há mais de 80 anos, inaugurou sua nova loja em Curitiba. Um showroom de conceito de 400m², que oferecerá, com exclusividade, todo o portfólio de produtos e tendências da marca. A empresa já conta com mais de 100 franquias espalhadas pelo Brasil.

Para a Todeschini, Curitiba é um dos principais polos de decoração do país. A relação com a cidade baseia-se na busca constante em oferecer ao público, que é naturalmente exigente, o que há de mais moderno e sofisticado. A marca busca reforçar o compromisso na entrega de valor, trazendo ainda mais praticidade e elegância à rotina de seus clientes e parceiros.

+ Leia mais: Quer ganhar um final de semana de sonhos no maior resort da Grande Curitiba?

O Ateliê contempla uma sala de estar, duas cozinhas – uma funcional – um dormitório, dois closets e salas de atendimento. No piso superior, além da sala de gerência, de direção e de administração, há quatro salas de atendimento, uma sala vip e um espaço DNA, que recebem com conforto seus parceiros e clientes. Localizada na Av. Presidente Getúlio Vargas, 2531, no bairro Água Verde, a loja tem projeto assinado pelo escritório Vasquez Arquitetos, responsável pela padronização de todas as unidades.

+ Leia também: Receita simples e fácil para preparar uma pizza saborosa em casa

Com um parque fabril de 54 mil m² e em franca expansão, a Todeschini expede uma média de 600 toneladas de produtos diariamente. Desse modo, seguindo as últimas tendências mundiais de design e decoração, a nova franquia na cidade conta com infinitas possibilidades da marca, além do sistema de pintura LifeColors – NCS (Natural Colour System®) -, que é utilizado na produção e considerado referência mundial entre os profissionais de arquitetura, através do qual é possível oferecer mais de 4 mil opções de cores.

Serviço

Todeschini Getúlio Vargas

Telefone: +55 41 3779-7099

Endereço: Av. Pres. Getúlio Vargas, 2531 – Água Verde, Curitiba, PR

todeschini.com.br

@todeschinioficial