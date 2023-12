A Unimed Curitiba tem investido em inteligência artificial para facilitar a gestão do tempo do paciente no agendamento de coletas, exames ou vacinas na Unimed Laboratório em Curitiba e Região Metropolitana. Os pacientes que usam a plataforma Minha UnimedLab conseguem reduzir seu tempo de espera em até 70%.

O agendamento online pelo canal digital possibilita a marcação de data para coleta ou aplicação de vacina fazendo com que o paciente seja atendido prontamente ao chegar na unidade escolhida. O que antes durava de 30 minutos a 1 hora, hoje pode ser feito em menos de 3 minutos.

Com ajuda da inteligência artificial, a Minha UnimedLab é o facilitador digital onde ficam concentradas as informações do paciente como dados cadastrais, resultados dos exames, agendamento de vacinas e históricos.

“Aprimoramos a jornada do paciente otimizando seu tempo e dando mais agilidade aos processos. O mundo digital atual não comporta mais resultados físicos ou longos tempos de espera para realização de exames e nosso sistema de agendamento online proporciona essa comodidade”, afirma o superintendente da Unimed Laboratório, Milton Zymberg.

