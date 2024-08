Geada e mais frio para Curitiba nesta quarta-feira! Veja a previsão

Nesta quarta-feira (14), as condições de geada moderada e de frio intenso ainda se mantém para Curitiba. De acordo com o Simepar, as regiões do Centro-Sul, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba podem registrar baixas temperaturas.

Apesar do friozão, o tempo se mantém estável, sem chuvas, em todo o Paraná. Ainda sob o domínio da massa de ar fria e seca, o sol vai permanecer e o frio segue ainda intenso no começo da manhã.

Em Curitiba, o frio pode ser ainda mais intenso nesta quarta-feira. As condições de geada moderada deixam a atmosfera gelada e os termômetros podem chegar a registrar 1ºC. A máxima, segundo o Simepar, podem alcançar os 19ºC.

