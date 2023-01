A Semana da Economia dos Armazéns da Família coloca à disposição dos usuários, a partir desta terça-feira (17) até sábado (21), dois novos produtos a preços mais baixos. O pacote de 5 quilos de arroz parboilizado da marca Sabor Sul por R$ 13,49, e o quilo do frango inteiro da marca Pioneiro por R$ 6,30.

E continuam valendo, durante esta semana, o preço de R$ 2,99 para o pacote de 1 quilo do feijão preto Caldeirão, o Café da marca Santa Catarina R$ 9,90 e o quilo do frango natalino temperado Ave Familio por R$ 8,95 (enquanto durarem os estoques).

LEIA TAMBÉM:

>> Curitiba oferece prática gratuita em 82 tipos de esportes. Não perca as inscrições!

>> Empresas de Curitiba têm 89 vagas de emprego abertas, com seleção nesta semana

360 mil famílias

O programa Armazém da Família reúne, atualmente, 35 unidades que oferecem gêneros alimentícios e itens de higiene e limpeza 30% mais baratos que no varejo. Hoje são mais de 360 mil famílias com renda até cinco salários mínimos da capital cadastradas no programa da Prefeitura, beneficiando um milhão de curitibanos, além de 163 entidades sociais e filantrópicas que podem fazer compras nas unidades.

Na RMC são 14 municípios conveniados com 82,5 mil famílias cadastradas, beneficiando cerca de 280 mil pessoas.

SAIBA COMO FAZER o cadastro online nos Armazéns da Família.

Armazém da Família

Maior programa de acesso alimentar do Brasil e um dos mais antigos da Prefeitura na área de assistência social, o Armazém da Família é coordenado pela Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional.

A Prefeitura conta com 35 lojas de Armazéns da Família em Curitiba. Na Região Metropolitana, são 11 municípios que possuem unidades ou convênio para que seus moradores possam comprar na capital.

Desde 1 de junho, os 35 Armazéns da Família de Curitiba atendem em novo horário: de 3ª a 6ª feira, das 9h às 18h; e no sábado, das 9h às 14h.

Veja que incrível