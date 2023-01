A Polícia Civil do Paraná investiga uma série de furtos em hospitais de Curitiba. Nesta quinta-feira (19) foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão. Os itens furtados – quatro monitores e uma impressora – somam mais de R$ 96 mil. Um dos monitores já foi recuperado.

Durante a ação, foram apreendidos um celular, uma chapa de raio-x, uma mochila e um monitor. O homem foi encaminhado à delegacia, onde foi ouvido e liberado. Se condenado, o indivíduo pode pegar até 8 anos de reclusão.

As investigações seguem a fim de localizar outros envolvidos.

Os equipamentos foram furtados nos dias 15 e 19 de dezembro de 2022 e 2 e 10 de janeiro de 2023, em hospitais de Curitiba, por um funcionário terceirizado.

A polícia solicita a colaboração da população com informações que auxiliem nas investigações. As denúncias podem ser feitas através do 197, da Polícia Civil, 181 do Disque Denúncia, ou pelo (41) 3218-6100, diretamente à equipe de investigação.

