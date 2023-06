A semana vai seguir com baixas temperaturas no Paraná e com chance de geada em algumas regiões. A boa notícia que o sol estará presente grande parte da semana, aquecendo os paranaenses.

De acordo com o Simepar, as condições para geadas fracas a moderada segue presente entre as regiões sudoeste e o centro-sul do estado. Nos Campos Gerais, Curitiba e Região Metropolitana permanece o frio, mas com tendência de formação de nuvens baixas/nevoeiros. A mínima deve ocorrer em General Carneiro, no sul do estado, com 2° graus.

Para Curitiba, a manhã de segunda-feira (19) inicia com nevoeiros, mas ao longo do dia, o sol ganha intensidade. A mínima prevista é de 8°graus, e máxima de 15°graus. Para a semana, o sol vai aparecer na terça (19) e na quarta-feira (20). Já na quinta-feira (21), a chuva chega timidamente para ganhar força na sexta (22). Quanto as temperaturas, elas sobem com o passar dias, com chance de máxima de 21°graus na quarta.

E no litoral?

Em Guaratuba, no Litoral do Paraná, o tempo vai ser semelhante ao da capital paranaense. No entanto, uma chuva pode pintar nesta segunda e com mínima de 11°graus. Para a terça e quarta, o sol eleva as temperaturas com máxima de 21°graus na quarta. Boa semana a todos!

