Frio em Curitiba até quando? Paraná volta a ter chuvas intensas na próxima semana

As chuvas voltaram a ganhar destaque no Paraná ao longo de outubro, um comportamento típico do período de transição entre o inverno e a primavera. Segundo dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), quatro estações meteorológicas do estado já registraram, até a última segunda-feira (20/10), a média histórica de chuva prevista para todo o mês. O volume foi tão elevado em algumas regiões que o acumulado esperado para outubro foi alcançado 11 dias antes do término do mês, como em Cornélio Procópio, que acumulou 171,6 mm. Mas a grande dúvida que não quer calar: Frio até quando em Curitiba?

De acordo com o coordenador de operações do Simepar, Marco Jusevicius, esse cenário de chuva é explicado pelas condições meteorológicas características do Sul e do Sudeste nesta época do ano. “São regiões onde a formação de tempestades é favorecida pelas condições de umidade vinda da Amazônia, do contraste de temperaturas na primavera e também da instabilidade geral da atmosfera, que é muito maior nesse período”, afirmou.

As tempestades se formam quando há movimento ascendente de ar em determinada região. À medida que esse ar sobe, a umidade contida nele se condensa, especialmente quando encontra camadas mais frias da atmosfera. Esse processo alimenta a formação de nuvens carregadas, que ganham desenvolvimento vertical e força com o aporte contínuo de calor e umidade.

O fenômeno também explica a recorrência de granizo nesta época do ano. Segundo o Simepar, toda nuvem de tempestade contém partículas de gelo, que só chegam ao solo na forma de pedras de granizo quando ficam pesadas o suficiente para vencer a força das correntes de ar que as mantêm suspensas.

Chuva com dias contados?

Apesar da semana de tempo estável e predomínio de sol, as condições devem mudar novamente no Paraná. As previsões indicam o retorno das chuvas a partir de sábado (25/10). As primeiras pancadas estão previstas para o Oeste, Centro-Sul e Sudoeste, principalmente no fim da tarde e início da noite. Os temporais serão consequência do avanço de uma nova frente fria pelo território nacional.

Já no início da próxima semana, as instabilidades devem se espalhar pelo estado. Na segunda-feira (27/10), a chuva deve alcançar a Região Metropolitana de Curitiba e avançar para o Leste e os Campos Gerais. A previsão indica que o tempo deve permanecer instável até o fim da semana, contrastando com os últimos dias de céu limpo.

Vai, ao menos, esquentar em Curitiba?

Depois de vários dias com céu claro e vento gelado, que deixaram Curitiba com cara de i’nverno”, as temperaturas começam a subir gradativamente. No Oeste do Paraná, as máximas podem chegar a 35 °C ainda neste fim de semana.

Em Curitiba, os termômetros devem atingir 26 °C no sábado, quebrando a sequência de tardes frias que marcaram os últimos dias. Domingo a máxima chega aos 28ºC

No entanto, o aquecimento será passageiro. De acordo com o Simepar, as temperaturas devem permanecer abaixo da média histórica até o fim de outubro e início de novembro. O estado enfrenta um dos períodos de primavera mais frios dos últimos anos, com registros atípicos para esta época.

Mesmo com a elevação temporária das máximas, a chegada de novas áreas de instabilidade deve trazer queda brusca de temperatura. Em Curitiba, por exemplo, a próxima semana pode ser marcada por máximas abaixo de 15 °C e mínimas próximas de 9 °C.

