O céu deve continuar nublado em Curitiba e Litoral nesta segunda-feira (15). As temperaturas também não mudam muito e o início da semana se mantém mais gelado. Segundo o Instituto Simepar, a responsável pelo tempo cinza é uma frente fria que passa pelo oceano e desloca os ventos em direção ao continente, trazendo também mais umidade para o ar. Embora haja torcida para chuvas, a meteorologia aponta apenas condições atmosféricas para chuviscos isolados, principalmente no início da manhã.

Em Curitiba, de acordo com o Simepar, as temperaturas nesta segunda-feira devem variar entre 10º C e 18º C. “Não deve passar disso porque o vento presente sopra mais do sudeste. Por isso, entra o frio. Chuvas também podem ocorrer, mas serão chuviscos ocasionais, no período da manhã”, explica o meteorologista Paulo Barbieri, do Simepar.

Litoral

As condições do tempo nas praias paranaenses são semelhantes às da capital. Segundo o Simepar, as Máximas previstas variam entre 21º C e 22º C. Já as Mínimas devem girar entre 13º C e 14º C. Assim como em Curitiba, as cidades litorâneas de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, por exemplo, devem seguir com céu nublado. De acordo com a meteorologia, também há possibilidade de chuviscos ocasionais por causa da umidade que vem do oceano.

