Curitiba tem dia de calor, mas por pouco tempo: virada brusca está a caminho

A quarta-feira em Curitiba amanhece com sol e tempo firme, mas os moradores devem se preparar para uma grande virada meteorológica que trará frio intenso e chuva nos próximos dias. Enquanto a estabilidade predomina temporariamente na capital paranaense, uma frente fria avança pelo oceano e mantém o interior do estado sob alerta de fortes tempestades e queda de granizo, um sistema severo que avançou desde o final de semana e gerou destruição no interior com a suspeita de ocorrência de um tornado.

Temporais avançam pelo interior e geram acumulados expressivos de chuva

De acordo com o meteorologista Samuel Braun, do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as áreas com maior potencial para o fenômeno de fortes tempestades foram identificadas pelos radares meteorológicos na madrugada. Cidades como Palmas e General Carneiro registraram volumes de chuva que atingiram perto de 20 mm nas últimas horas.

O Simepar informou ainda que as condições favoráveis à ocorrência de temporais persistem ao longo da manhã nas regiões Oeste, Sudoeste e Centro-SuI. Para o período da tarde e da noite, a previsão aponta que a chuva deve continuar a atingir esses setores, mas de forma mais rápida e isolada.

Nas demais porções do Paraná, a tendência é de predomínio de sol. Em comparação aos dias anteriores, esquenta mais em todo o estado, com máximas perto dos 30 ºC na região Noroeste.

Previsão do tempo para Curitiba tem predomínio de sol

Na capital paranaense, o cenário se mantém estável nesta quarta-feira. A previsão do tempo indica temperatura mínima de 14 ºC e máxima que deve atingir os 24 ºC, sem qualquer chance de chuva para o decorrer do dia. O sol predomina na cidade, contrastando com a instabilidade observada nos setores sul e oeste do estado.

Alerta para quinta-feira e a grande virada no tempo

A estabilidade em Curitiba continua na quinta-feira (02), repetindo a mínima de 14 ºC e a máxima de 24 ºC, novamente sem probabilidade de chuva. No entanto, o Simepar alerta que áreas de instabilidade associadas a uma frente fria que se desloca pelo oceano manterão o tempo instável, provocando pancadas de chuvas acompanhadas de trovoadas nas regiões da metade sul do Paraná.

Logo na sequência, uma massa de ar frio avança pelo Sul do país. Esse sistema causará uma grande virada no tempo na sexta-feira, derrubando as temperaturas e trazendo frio intenso acompanhado de chuva para Curitiba.

Chuva forte e granizo causam destruição com suspeita de tornado no interior

A região central e centro-oeste do Paraná sofreu, nesta terça-feira (30), com fortes chuvas e queda de granizo em grande quantidade, causando estravos em vários municípios. A frente fria, que avançou pela região desde o final de semana, trouxe instabilidade severa. Há, inclusive, o relato de que pode ter ocorrido um tornado na cidade de Reserva, localizada nos Campos Gerais.

Sexta-feira de frio intenso e chuva inicia fim de semana de forte virada no tempo em Curitiba

A frente fria que avançava pelo oceano mudou radicalmente o cenário meteorológico no Paraná. Uma massa de ar frio que avança pelo Sul do país atinge diretamente a capital paranaense e demais regiões, interrompendo a sequência de dias ensolarados para estabelecer um panorama de temperaturas baixas e instabilidade.

Frente fria espalha chuva e derruba as temperaturas no Paraná

Após áreas de instabilidade causarem pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas na metade sul do estado, o ar polar começa a atuar com força. A sexta-feira em Curitiba é marcada por frio intenso e ocorrência de chuva, consolidando a virada no tempo que vinha sendo sinalizada pelos meteorologistas.

O sistema de alta pressão que avança na retaguarda da frente fria espalha o resfriamento por todas as regiões paranaenses. O declínio acentuado nos termômetros muda as condições do final de semana, exigindo atenção dos moradores para as marcas baixas e para a persistência da umidade na porção leste do estado.