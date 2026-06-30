Frente fria traz mais chuva e massa de ar frio derruba temperaturas no Paraná

Uma nova frente fria volta a mudar o tempo no Paraná a partir desta quinta-feira (2). O sistema, que avança pelo oceano, deve provocar chuva em diversas regiões do estado, com maior intensidade na metade Sul. As condições ainda favorecem uma nova queda nas temperaturas a partir de sexta-feira (3).

De acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o período de maior instabilidade será entre a quinta e a sexta-feira, quando há previsão de chuva persistente e, em alguns momentos, de moderada a forte intensidade. Após a passagem da frente fria, o tempo tende a permanecer fechado em boa parte do estado, mas com redução das precipitações.

Em Curitiba, os termômetros devem marcar cerca de 6 ºC nas manhãs de sexta-feira e sábado (4). Na sexta, a temperatura máxima não deve passar dos 10 ºC. Já no sábado, o sol aparece entre nuvens e favorece uma elevação das temperaturas, com máxima prevista de 17 ºC. Ainda assim, não estão descartadas pancadas isoladas de chuva.

O mesmo padrão deve ser observado em municípios do Sul do estado e próximos à divisa com Santa Catarina, como União da Vitória e Rio Negro, onde as mínimas também devem ficar próximas dos 6 ºC. Já no Noroeste paranaense, o frio será menos intenso, com temperaturas mínimas acima dos 15 ºC e tardes mais quentes.

Após a passagem da frente fria, os modelos meteorológicos indicam a formação de um novo ciclone extratropical sobre o oceano, na altura da Argentina, a partir de domingo (5). Embora o fenômeno permaneça afastado do continente, ele deve favorecer o retorno das instabilidades atmosféricas sobre o Paraná.