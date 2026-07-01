Cidade do Paraná pode ter sido atingida por tornado; terça marcada por granizo

A região central e centro-oeste do Paraná sofreu, nesta terça-feira (30), com fortes chuvas e queda de granizo em grande quantidade, causando estragos em vários municípios. A frente fria que avançou pela região desde o final de semana, inclusive, pode ter tido a ocorrência de um tornado na cidade de Reserva, que fica nos Campos Gerais.

Técnicos e meteorologistas do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) estão a caminho da cidade. Dados de estações meteorológicas de toda a região estão sendo analisados para confirmar oficialmente a ocorrência do fenômeno. Dezenas de casas teriam sido destruídas pelos fortes ventos na zona rural do município, afetando pelo menos 50 pessoas.

Segundo a Agência Estadual de Notícias, um drone e outros equipamentos serão usados na análise da região para determinar, após o mapeamento, se é possível classificar os danos e qual seria a classificação do eventual tornado na localidade de Imbú.

Durante a tarde de terça, outras cidades como Marquinho, Goioxim, São Miguel do Iguaçu, Candói e até Rio Bonito do Iguaçu — que foi muito afetada por um tornado em novembro de 2025 — sofreram os efeitos da chuva forte e ocorrências de granizo.