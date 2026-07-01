Trânsito em Curitiba: ruas do Tatuquara viram mão única; BR-277 e Linha Verde travadas por obras

O trânsito de Curitiba passa por importantes alterações de fluxo e bloqueios parciais que exigem atenção redobrada e paciência de quem circula pela capital nesta quarta-feira (1º). O principal impacto do dia ocorre na região sul, onde um pacotão de mudanças de sentido promete alterar a rotina interna de circulação no bairro Tatuquara. Além disso, gargalos históricos em rodovias e trechos urbanos continuam gerando retenções severas nos horários de pico.

Mudanças de sentido

O bairro Tatuquara ganha novidades na sinalização viária. A partir das 11h desta quarta-feira, quatro importantes ruas da região passam a operar em sentido único de circulação. A mudança busca organizar o fluxo local e dar mais segurança para condutores e pedestres.

Na Rua Desembargador Ossian França, o tráfego passa a ter mão única no trecho compreendido entre as ruas Jovenilson Américo de Oliveira e Francisco Raphael Di Lascio.

A Rua João Grossmann Sobrinho também ganha sentido único de circulação, especificamente no pedaço entre as ruas Jovenilson Américo de Oliveira e Francisco Raphael Di Lascio.

Já a Rua Pedro Lourenço dos Santos terá fluxo em direção única no trecho entre a Francisco Raphael Di Lascio e a Jovenilson Américo de Oliveira.

Fechando o circuito de alterações no bairro, a Rua Francisco Raphael Di Lascio passa a operar em sentido único entre as ruas Desembargador Ossian França e Pedro Lourenço dos Santos.

Obras

Quem precisa utilizar a Linha Verde Norte, na altura do Tarumã, deve preparar o espírito. O trecho está com redução de pista no sentido Pinheirinho, afunilando o tráfego em apenas uma faixa de rolamento por uma extensão de aproximadamente 1 km. Para quem trafega no sentido oposto, em direção ao Atuba, o estreitamento é um pouco menor, cobrindo 700 metros. O gargalo provoca lentidão expressiva e congestionamentos na região.

Bloqueios e lentidão

O motorista que chega a Curitiba pelo trecho urbano da BR-277 enfrenta problemas na manhã desta quarta-feira. Devido a intervenções e obras na pista na altura do bairro Cajuru, o fluxo de veículos na entrada da capital está severamente complicado, gerando grandes filas e retenções para quem vem do interior ou do Litoral do estado.

Mapa mostra locais de maior congestionamento em Curitiba

Antes de sair de casa, consulte aqui como está seu trajeto. O mapa mostra, em vermelho, ruas de Curitiba que estão com grande movimento, segundo o Google.