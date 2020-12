O tempo segue instável em Curitiba e região nesta terça-feira (15). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o avanço de uma frente fria e a presença de umidade vinda das áreas tropicais do Brasil deixam o céu parcialmente nublado e pode chover a qualquer hora do dia. As temperaturas, no entanto, seguem mais elevadas.

Em Curitiba, nesta terça, a meteorologia prevê uma variação térmica entre 18º C e 26º C. O sol pode aparecer em alguns momentos, mas a chuva mais intensa é que deve predominar entre a tarde e a noite.

De acordo com o Simepar, o tempo instável predomina em todo o Paraná, com chuvas de acumulado mais expressivo nas faixas norte e leste do estado.

O tempo chuvoso tem sido aguardado em Curitiba e região por causa da estiagem no Paraná. Com a seca, a Companhia de Abastecimento (Sanepar) tem realizado rodízios no fornecimento de água dos bairros da capital. A meta da Sanepar é chegar a uma economia de 20% ao mês para resguardar os níveis dos reservatórios. Nesta terça-feira pela manhã, conforme a Sanepar, eles operavam com um nível de cerca de 36,09%. Na segunda-feira (14), a média era de 35,40%, ou seja, subiu menos de 1% de um dia para o outro.

Litoral

Nas praias o tempo também segue instável, com céu parcialmente nublado nesta terça-feira. Segundo o Simepar, chove a qualquer hora do dia por causa da umidade no ar. Mesmo com a chuva, as temperaturas seguem mais altas.

Conforme aponta o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, a marcação das temperaturas deve variar entre 22º C e 29º C.