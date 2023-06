Um incêndio atingiu uma casa na tarde deste domingo (4), na Rua Comendador Macedo, no Centro de Curitiba, assustando a vizinhança e quem passava pelo local. A residência fica localizada no meio de dois imóveis, um comercial e um prédio residencial. Dois idosos residem no espaço atingido, e não estavam no momento em que o fogo começou.

LEIA MAIS – Mega-Sena 2598 milionária premia três apostas do Paraná! Veja lotéricas ‘da sorte’

Em imagens que circulam nas redes sociais, percebe-se que o fogo tomou conta da casa. A residência fica localizada na Rua Comendador Macedo, quase esquina com a Rua Tibagi.

O fogo teria começado depois de um curto-circuito em um dos quartos da casa. A Comendador Franco chegou a ser fechada ao trânsito, mas foi liberada após o trabalho de rescaldo dos Bombeiros.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!