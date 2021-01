O fim de semana deve ser quente em todas as regiões do Paraná, mas com alerta de chuva para várias cidades. A chuva, inclusive, pode vir acompanhada de granizo em algumas partes do estado. Por isso vale ficar atento. Neste sábado (30), as temperaturas ficam próximas aos 30ºC em várias cidades e vale o alerta de tempestade.

O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) começa a valer a partir de meio-dia deste sábado e vai até o fim da noite. O alerta de tempestade começa pela Região Metropolitana de Curitiba e se estende pelo litoral paranaense e pelas regiões Central, Norte, Oeste, Sudoeste e Sul do estado.

Conforme o Inmet, é esperada chuva com acúmulos entre 20 e 30 milímetros por hora, chegando até nos 50 milímetros ao longo do dia. Além de muita água, também são esperados ventos intensos, entre 40 e 60 km/h, e queda de granizo. O instituto alerta, porém, que é baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Alerta de tempestade vale para toda a região demarcada no mapa. Foto: Inmet.

Mesmo com chuva, o final de semana deve ser quente. Em Paranaguá, por exemplo, os termômetros chegam aos 33ºC neste sábado. A maior temperatura do estado deve ser registrada em Jacarezinho, com máxima prevista de 34ºC.

Já no domingo (31), o tempo fica ainda mais abafado em todas as regiões. Jacarezinho mesmo pode chegar aos 36ºC e a capital vai chegar aos 30ºC. Em praticamente todas as cidades, a chuva continua prevista. Veja a previsão para todo o Paraná para sábado e domingo:

Previsão do tempo para sábado (30). Foto: Simepar.

Previsão do tempo para domingo (31). Foto: Simepar.

Tempo instável continua

Entre domingo (31) e terça-feira (2), o tempo segue com elevada instabilidade. Com isso, chuvas também continuam sendo previstas, em maior parte das regiões por conta das elevadas temperaturas. De acordo com o Simepar, temporais podem ocorrer entre as regiões Oeste e Sudoeste do Paraná.