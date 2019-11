Após uma semana de frente fria, chuva e temperaturas amenas, o fim de semana promete muito sol e calor em Curitiba e no Litoral do Paraná. No sábado (30), a previsão do Simepar para a capital é de mínima de 15ºC, com máxima chegando aos 31ºC. No domingo (1º), o quadro é semelhante, com termômetros chegando aos 32ºC de máxima.

“Será um fim de semana de sol, sem previsão de chuva para Curitiba e Paranaguá, no Litoral. No entanto, segue a condição de amplitude térmica, com manhãs frias e tardes de temperaturas elevadas. Dá para sair de casaco e ir tirando durante o dia”, explica a meteorologista do Simepar Larissa de Freitas.

Litoral

Em Paranaguá e nas praias, a previsão é similar à da capital. No sábado a mínima será de 17ºC e a máxima de 29ºC, com nebulosidade e abertura de sol . Já o domingo será de sol e céu claro, com temperaturas variando entre 19ºC e 31ºC .