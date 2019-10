Desde o início da semana algumas pessoas começaram a trollar seus amigos e familiares com a ajuda de um filtro do Instagram que insere um cachorro na imagem com ajuda de recursos de realidade aumentada. É possível tanto fotos, quanto vídeos com o filtro, pois a imagem do cachorro é tridimensional e se move junto com a cena que está sendo filmada.

O filtro “Sasha dog” foi criado pelo usuário Antonio Ruggiero e está disponível na galeria de efeitos do Instagram, assim como milhares de outros que estão divididos em várias categorias.

+ Leia também: Cão farejador descobre 1,3 tonelada de cocaína no Paraná

O simpático cachorrinho também passeou aqui na Tribuna e até subiu na mesa de um dos nossos editores. O efeito fez sucesso na redação e todos queriam saber como postar um Stories com o Sasha Dog.

Como usar o filtro do cachorro no Instagram

O filtro do cachorro no Instagram está disponível para Android e iOS. Veja como Usar: