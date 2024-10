Fila gigante no Centro de Curitiba para masterclass com cineasta Francis Coppola

De passagem pelo Brasil para os eventos de lançamento de seu mais novo filme, “Megalópolis”, o cineasta norte-americano Francis Ford Coppola está em Curitiba após 21 anos desde sua última passagem pela capital paranaense. a presença do cineasta na capital levou muitos fãs para o Teatro Guaíra, onde uma fila gigante foi registrada pela Tribuna na manhã desta quinta-feira (31).

Coppola terá uma breve agenda na cidade nesta quinta-feira, o que inclui uma masterclass sobre cinema no Teatro Guaíra em parceria com a Universidade Tuiuti, almoço oficial com o vice-governador Darci Piana no Palácio Iguaçu e entrega de homenagem do Governo do Paraná.

Fila gigante no centro de Curitiba

Para o primeiro evento, uma grande fila se formou nas proximidades do auditório Bento Munhoz da Rocha Neto, o Guairão, no Centro. Não existe mais vaga para acompanhar a palestra.

Megalópolis, novo filme de Coppla, será exibido no Cine Passeio. Veja aqui os ingressos.

Francis Ford Coppola entrará no palco às 11h, e a masterclass segue até 12h no Guairão.

Coppola durante evento em São Paulo na última segunda-feira (28). Foto: O2 Play / divulgação.