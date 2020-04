Uma longa fila se formou em frente ao prédio da Receita Federal no Centro de Curitiba, desde a manhã desta quarta-feira (08). O motivo de tantas pessoas saírem de suas casas, contrariando a recomendação das autoridades de saúde de permanecerem em isolamento social para prevenir o coronavírus, é a busca pela regularização do CPF para que possam receber o auxílio emergencial de R$ 600 disponibilizado pelo governo federal. No entanto, segundo a Receita Federal, é possível fazer boa parte das alterações pela internet.

Em entrevista ao Meio Dia Paraná da RPC, o delegado-adjunto da Delegacia da Receita Federal de Curitiba, Ederson de Melo Rocha, explicou que as pessoas que foram até à Receita estão sendo orientadas e atendidas fora do prédio, com a preferência sendo dada para quem tem problemas para concluir o cadastramento para o recebimento do novo benefício. “Está sendo feita uma triagem inicial para verificar se, se tratam realmente de casos de cidadãos procurando o auxílio emergencial. Se forem estes casos, está sendo dada prioridade para estes atendimentos”.

Para os trabalhadores que não conseguiram finalizar o cadastro no aplicativo da Caixa Econômica Federal, por irregularidades no CPF, o delegado afirma que é possível fazer atualização dos dados pessoais sem sair de casa. “Não precisa [vir]. Se o contribuinte tiver acesso à internet e se tiver alguma pendência no cadastro do CPF, ele pode fazer a alteração do cadastro de seu CPF diretamente pelo site da Receita Federal, evitando a necessidade de comparecer pessoalmente na Receita”, orienta. Ainda segundo Rocha, no site da Receita há um um formulário simples, que pode ser preenchido pelo próprio contribuinte.

Naturalidade e título de eleitor

Entre as pessoas que tentam fazer o cadastro, o que tem impedido a finalização da maior parte dos processos, é a de falta da informação da naturalidade do contribuinte e problemas com dados do titulo de eleitor. “Caso o contribuinte tenha pendência e o Tribunal Regional não esteja fazendo o atendimento, a Receita está flexibilizando esta informação, para que não ela seja necessária e, que assim, se consiga regularizar sem esta informação do título”, diz o delegado.

Se as dificuldades persistirem, a orientação é encaminhar um e-mail para a Receita Federal, com o relato da situação e cópia de seus documentos pessoais. “Se ainda assim tiver problema e não conseguir concluir seu atendimento pela internet, existe a possibilidade de mandar um e-mail com a solicitação e cópia dos documentos para o e-mail corporativo da 9ª Região Fiscal do estado do Paraná: atendimentorfb.09@rfb.gov.br“, disse Rocha, à RPC.

De acordo com a Receita, problemas no aplicativo da Caixa dificultaram o cadastramento de alguns trabalhadores, no entanto, estas questões teriam se concentrado na terça-feira (7) – dia em que o aplicativo foi disponibilizado à população – e já teriam sido solucionadas.