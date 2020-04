A prefeitura de Curitiba estima que terá prejuízo de R$ 595 milhões com a perda de receitas por causa do coronavírus. Além disso, o município terá de transferir R$ 300 milhões de seu orçamento especificamente para a Saúde. O dinheiro será usado na contratação de profissionais e equipamentos para a rede municipal durante a pandemia. Os recursos a serem transferidos para a Saúde são do Fundo de Recuperação e Estabilização Fiscal (Funrec).

“É uma uma crise grave. Por isso é necessário reorganizar a execução orçamentária e priorizar a utilização racional dos recursos do fundo, que somam cerca de R$ 500 milhões.”, ressalta o secretário municipal de Finanças, Vitor Puppi.

A perda da receita do município equivale equivale a 237% de todo o investimento com recursos do próprio município previsto para Curitiba neste ano.

A prefeitura também vai destinar para ações de prevenção e tratamento do coronavírus dinheiro do Fundo Anticrise, criado em 2019. Apesar de a criação do fundo ainda estar em tramitação na Câmara de Vereadores, Puppi explica que o dinheiro a ele destinado já estava reservado.

“O fundo foi criado justamente para proteger, por exemplo, os gastos sociais, que sempre são afetados em períodos de severas crises, como a que temos agora”, explica o secretário.

Reforço na Saúde

Para combater o coronavírus, a Secretaria Municipal de Saúde está contratando 428 novos profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Também está havendo reforço na compra de insumos e equipamentos.

Os recursos do fundo ainda serão destinados a despesas extraordinárias que vierem a ser necessárias e para dar continuidade dos projetos (para os quais o município tem contrapartidas que precisam ser realizadas).

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).