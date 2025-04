Festa do Trabalhador bloqueia ruas em São José dos Pinhais nesta quinta

Nesta quinta-feira (1º), ruas do Centro de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), serão interditadas para facilitar o deslocamento do público que participará da Festa do Trabalhador. O evento acontecerá em uma estrutura montada na Rua Voluntários da Pátria.

Além da rua onde está o palco, também serão bloqueadas as seguintes vias:

Rua Padre Bittencourt;

Rua Sete de Setembro;

Rua Reinaldino Scharfenberg de Quadros;

Rua Paulino de Siqueira Cortês;

Travessa José Ziliotto.

A Rua Professora Dolores Taborda Ribas será bloqueada das 13h às 19h pelo Departamento Municipal de Trânsito (Demutran). Um evento particular para 150 pessoas será realizado no local.

As alterações no tráfego afetarão 19 linhas de ônibus que circulam pela região. A lista de linhas com alteração está disponível no site da Prefeitura de São José dos Pinhais.

Festa do Trabalhador em São José dos Pinhais deve reunir 20 mil pessoas

Com início às 12h, a Festa do Trabalhador deve reunir cerca de 20 mil pessoas. Entre as atrações musicais confirmadas estão Michel Teló, Marjourie & Mell, Marília Cecília & Rodolfo. A programação inclui ainda praça de alimentação, brinquedos para as crianças, ações de cidadania e sorteios de automóveis.