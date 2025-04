Festa do Trabalhador na RMC tem show do Michel Teló e sorteio de carros

A tradicional Festa do Trabalhador de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), acontece nesta quinta-feira (01) com shows locais e da dupla Maria Cecília & Rodolfo e do cantor Michel Teló. O evento é organizado pela prefeitura com apoio da Força Sindical do Paraná.

A festa será realizada na região central da cidade, na Rua Voluntários da Pátria, entre as ruas Sete de Setembro e Scharffenberg de Quadros. A programação acontecerá das 12 horas às 22 horas, com entrada gratuita e aberta ao público.

Além dos shows, o evento contará com praça de alimentação, brinquedos para as crianças e ações de cidadania. Os participantes também poderão concorrer ao sorteio de carros promovido pela Força Sindical. Para participar, é necessário realizar a inscrição pelo site e, no dia do evento, doar 2 quilos de alimentos não perecíveis. O cupom deverá ser validado presencialmente.

As comemorações do Dia do Trabalhador acontecem simultaneamente em outros quatro municípios da Região Metropolitana de Curitiba, com organização e programação local em cada cidade.