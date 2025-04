Dia do Trabalhador é feriado? Veja quem folga no dia 1º de maio

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Dia do Trabalho

Poucos dias depois de um feriado prolongado que juntou a Páscoa e Tiradentes, no mês de abril, o calendário já tem mais uma data comemorativa chegando: no dia 1º de maio é celebrado o Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador. Mas afinal, o dia é feriado ou ponto facultativo?

O Dia do Trabalhador é um feriado nacional, conforme a Lei Federal 662/1949. De acordo com a legislação, só devem trabalhar nesse dia as “atividades privadas e administrativas absolutamente indispensáveis”.

Em 2025, 1º de maio será na quinta-feira. Portanto, é comum que escolas e outras atividades já emendem a data com sexta-feira e o fim de semana. A maioria das empresas devem seguir o calendário. Aqueles empregados que trabalharem no feriado podem receber em dobro pelo dia trabalhado ou compensarem a folga em outro dia.

História do Dia do Trabalhador

O Dia do Trabalhador não é celebrado apenas no Brasil. A data, na verdade, surgiu depois de um protesto realizado em Chicago, nos Estados Unidos. Em 1º de maio de 1886, muitos trabalhadores foram às ruas pedindo por uma jornada de trabalho de oito horas por dia.

O protesto terminou em um confronto com a polícia e ficou conhecido como Massacre ou Revolta de Haymarket. Durante a mobilização, uma bomba explodiu perto de uma praça, deixando mortos e feridos. O acontecimento virou um símbolo de luta pelos direitos trabalhistas e influenciou a criação da data comemorativa e do feriado.

Além do Brasil, o feriado do Dia do Trabalhador é celebrado em países, como França, Portugal, Espanha, Austrália, Rússia, China e Argentina.