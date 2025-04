Vai pegar a estrada no feriado? Veja dias e horários de pico no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Dia do Trabalhador

Durante o feriado do Dia do Trabalhador, segundo a estimativa da concessionária Arteris Litoral Sul, cerca de 103 mil veículos devem circular pelas rodovias do Paraná entre esta quarta-feira (30) e quinta-feira (1º). O volume representa um aumento de 20% em relação ao tráfego habitual em dias úteis.

Já a EPR Litoral Pioneiro, que administra os trechos que ligam a capital ao interior e ao litoral do estado, também prevê um movimento maior. Aproximadamente 116 mil veículos devem passar pela praça de pedágio de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), no mesmo período.

As regiões com maior fluxo devem ser o Contorno Leste da BR-116, em Curitiba, e a BR-376. Para quem se dirige ao Litoral de Santa Catarina, há previsão de tráfego intenso na BR-101. No sentido litoral paranaense, o maior movimento é a BR-277, entre Curitiba e Paranaguá.

Dias e horários de pico nas estradas durante o feriado do Dia do Trabalhador

Os períodos de maior movimento estão previstos para:

Quarta-feira (30): entre 15h e 19h;

Quinta-feira (01): entre 8h e 14h;

Domingo (04): entre 10h e 12h e entre 15h e 19h.

A orientação é que os motoristas evitem trafegar nesses horários ou, caso isso não seja possível, redobrem a atenção para prevenir acidentes.

Obras nas estradas do Paraná podem aumentar tempo de viagem dos motoristas

A EPR Litoral Pioneiro informou que alguns trechos rodoviários podem apresentar lentidão nesta quarta-feira devido a obras em andamento. Até às 19h, os quilômetros 35 e 37 ao 39 da BR-277, no sentido Curitiba, e entre os km 41 e 42, no sentido Paranaguá, operam no sistema “pare e siga”.

Além disso, a Arteris Litoral Sul realiza manutenção no pavimento do Contorno Leste até sexta-feira. Por conta disso, o km 70 da BR-277, na alça de acesso à BR-116, também pode apresentar lentidão.