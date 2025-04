Músico sertanejo morre em trágico acidente na BR-277

Na madrugada desta quarta-feira (30), o músico e produtor Luís Sabater, de 31 anos, faleceu em um acidente no quilômetro 78 da BR-277, sentido crescente, no bairro Cajuru, em Curitiba. Na noite anterior, ele havia participado da gravação do programa Paraná Sertanejo, exibido pela RPC, afiliada da Globo no Paraná.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Volkswagen Nivus conduzido por Luís colidiu na traseira de outro veículo por volta da 1h. Em seguida, o carro do músico atingiu uma mureta divisória e capotou. O músico morreu no local. Já o motorista do outro automóvel não se feriu.

Músico já colaborou com outros artistas do Paraná

Luís era conhecido por suas colaborações com diversos artistas da música sertaneja regional. Em suas redes sociais, compartilhava vídeos com registros de apresentações e parcerias ao lado de várias duplas do estado. Recentemente, ele participou da gravação de faixas com o cantor Rafa Maya.

No dia 4 de abril, integrou a banda da cantora Taís Amorim na abertura do show da dupla Guilherme & Benuto e do cantor Luan Pereira, durante a comemoração do aniversário de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. No episódio do Paraná Sertanejo gravado nesta terça, tocou com as duplas Júlia & Rafaela e Breno & Matheus.