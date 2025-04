Como fica o tempo no feriado? Confira a previsão para Curitiba

No feriado do Dia do Trabalhador, nesta quinta-feira (1º), Curitiba amanhece com temperatura de 13 °C. Durante a tarde, os termômetros devem alcançar os 20 °C, com céu limpo e rajadas de vento de até 24 km/h. Até domingo, o clima permanece estável, com temperaturas nessa faixa e sem previsão de chuva.

No Litoral do Paraná, os termômetros também apresentam estabilidade, com valores um pouco acima dos registrados na capital. Em Matinhos, a máxima prevista é de 22 °C, na quinta-feira, e 24 °C, no domingo (04).

+ Leia mais Músico sertanejo morre em trágico acidente na BR-277

A partir de sexta-feira, a nebulosidade pode aumentar devido à chegada de uma frente fria vinda do Paraguai. Na Região Oeste, há chance de pancadas de chuva isoladas no sábado (03).

Nova frente fria deve chegar à capital na próxima semana

Segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), uma nova frente fria deve atingir a região Leste do estado na próxima quinta-feira (08).

A chegada dessa frente afetar mais intensamente as regiões Oeste e Centro do estado, causando pancadas de chuvas fortes em diversas cidades. Em Curitiba e na Região Metropolitana, a expectativa é de precipitações leves ao longo do dia.

Maio terá chuva abaixo da média e temperaturas estáveis

Apesar da previsão de pancadas isoladas na próxima semana, o mês de maio tende a registrar volumes de chuva abaixo da média, mantendo temperaturas estáveis em todo o estado, conforme o Simepar.

Nas cidades do Leste do Paraná, a média de precipitação esperada varia entre 75 mm e 125 mm. Já municípios como Cascavel e Guarapuava, tradicionalmente mais chuvosos, podem acumular até 200 mm no período.