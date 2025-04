Tribuna vai reunir vídeos em ação especial de Dia das Mães; veja como participar

Qual foi a primeira memória que marcou a relação de mãe com seu filho? Foi o momento em que o segurou nos braços pela primeira vez? Quando buscou no primeiro dia de aula na escola? Ou quem sabe uma apresentação especial no Dia das Mães? A Tribuna do Paraná quer conhecer a história que fez você entender, de verdade, o que é ser mãe.

Até domingo (04), a Tribuna promove uma ação em homenagem ao Dia das Mães e convida as leitoras a participarem, enviando vídeos com relatos. A iniciativa tem como objetivo reunir histórias emocionantes e marcantes que celebrem o amor e a conexão entre mães e filhos.

Para participar, basta gravar um vídeo de até um minuto, com o celular no formato vertical, dizendo seu nome, o bairro onde mora, quantos filhos tem e compartilhando uma lembrança. O envio deve ser feito pelo WhatsApp da Tribuna.

As histórias selecionadas farão parte de um vídeo comemorativo que será divulgado nas redes sociais do jornal. Participe!