O Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de Curitiba, deu início ao seu tradicional novenário neste domingo (18), estendendo a programação até o dia 27 de junho. A festa, que é um evento de grande significado para a comunidade cat[olica de Curitiba e região, espera receber aproximadamente 100 mil fiéis e devotos ao longo dos 10 dias de celebração.

A programação do novenário e da festa contará com uma série de atividades religiosas e eventos especiais, proporcionando momentos de reflexão, devoção e comunhão entre os fiéis.

Com o tema geral “Não temas, porque a tua causa não se perderá!” (São Boaventura), cada dia do novenário terá um tema específico, permitindo que os devotos reflitam sobre diferentes aspectos de sua fé e busquem a intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em suas vidas.

Segundo o administrador do Santuário Perpétuo Socorro, Padre Edilei Rosa Silva, a escolha do tema para o Novenário e Festa deste ano foi feita com profunda reflexão, oração e discernimento.

“A equipe responsável pela organização do nosso Novenário e Festa, composta pelos Missionários Redentoristas, buscou inspiração tanto na mensagem e nos ensinamentos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro quanto nas necessidades e anseios da comunidade de devotos. O tema foi cuidadosamente elaborado para enfatizar a importância da fé inabalável, da esperança que nos guia e da confiança incondicional em nossa amorosa Mãe do Perpétuo Socorro”, afirmou Padre Edilei.

Durante os nove dias de festividade, serão realizadas missas todas as noites, permitindo que os fiéis vivam intensamente as celebrações especiais na Casa da Mãe do Perpétuo Socorro, no Alto da Glória. Além das missas, haverá uma quermesse na Praça do Santuário, oferecendo um espaço de alimentação e confraternização para todos os presentes.

O Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, situado em Curitiba, é um centro de referência de fé e devoção na região. Desde sua fundação em 1960, tornou-se um ponto de encontro para milhares de devotos e fiéis, que buscam a intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro em suas vidas.

A festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro atrai anualmente milhares de pessoas de Curitiba, da Região Metropolitana e de outros municípios. Em 2023, além do novenário, serão realizados eventos especiais, como a 1ª Exposição de Carros Antigos, com apresentações de bandas ao vivo, premiações e food trucks, e a Motociata, uma procissão de motociclistas em homenagem à padroeira.

O ponto alto da festa será no dia 27 de junho, dedicado a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nesta data, haverá missas ao longo do dia, seguidas por uma procissão luminosa, que sairá da Capela da Glória e percorrerá as ruas da cidade, e uma missa solene para encerrar as festividades.

Durante a festa, também será possível adquirir um bolo especial com medalhas de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Essa é uma forma simbólica de demonstrar a devoção dos fiéis e levar para casa uma lembrança abençoada deste momento tão especial.

Programação do Novenário e Festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

18.06 I Domingo

Tema: “Mãe do Perpétuo Socorro, Rainha e Mãe da Misericórdia, rogai por nós!”

Recorra a Maria, entregando em suas mãos o seu desespero, falta de amor e, com certeza, a sua causa não se perderá!

8h, 9h, 10h30, 12h, 14h, 15h, 17h e 18h – Missas

19h30 – Santa Missa do 1º Dia do Novenário

Quermesse: Espaço de alimentação na Praça do Santuário.

19.06 I Segunda

Tema: “Mãe do Perpétuo Socorro, Consoladora dos Aflitos, rogai por nós!”

Recorra a Maria, entregando em suas mãos os seus traumas, doenças, ansiedade e, com certeza, a sua causa não se perderá!

7h, 12h, e 15h – Missas

19h30 – Santa Missa do 2º Dia do Novenário

Quermesse: Espaço de alimentação na Praça do Santuário.

20.06 I Terça

Tema: “Mãe do Perpétuo Socorro, Refúgio dos Pecadores, rogai por nós!”

Recorra a Maria, entregando em suas mãos a avareza, gula, inveja, ira, luxúria, preguiça, soberba e, com certeza, a sua causa não se perderá!

7h, 12h, e 15h – Missas

19h30 – Santa Missa do 3º Dia do Novenário

Quermesse: Espaço de alimentação na Praça do Santuário.

21.06 I Quarta

Tema: “Mãe do Perpétuo Socorro, Nossa Advogada, rogai por nós!”

Recorra a Maria, entregando em suas mãos as dívidas, processos judiciais, dificuldades na compra e venda de imóveis, bens materiais e, com certeza, a sua causa não se perderá!

6h às 22h – Novena, de hora em hora

7h e 12h – Missas

21h – Santa Missa do 4º Dia do Novenário

22.06 I Quinta

Tema: “Mãe do Perpétuo Socorro, Mãe do Bom Conselho, rogai por nós!”

Recorra a Maria, entregando em suas mãos a orientação da sua vida que está sem direção e, com certeza, a sua causa não se perderá!

7h, 9h, 12h, e 15h – Missas

19h30 – Santa Missa do 5º Dia do Novenário

23.06 I Sexta

Tema: “Mãe do Perpétuo Socorro, Saúde dos Enfermos, rogai por nós!”

Recorra a Maria, entregando em suas mãos as doenças físicas, mentais, espirituais, psíquicas, vícios, pornografia, internet, alcoolismo, drogas e, com certeza, a sua causa não se perderá!

7h, 12h, e 15h – Missas

19h30 – Santa Missa do 6º Dia do Novenário

Quermesse:Espaço de alimentação na Praça do Santuário.

24.06 I Sábado

Tema: “Mãe do Perpétuo Socorro, Nossa Esperança, rogai por nós!”

Recorra a Maria, entregando em suas mãos os seus problemas conjugais, dificuldade em engravidar, educação dos filhos e, com certeza, a sua causa não se perderá!

7h, 12h, e 15h – Missas

19h30 – Santa Missa do 7º Dia do Novenário

Festa Social:

I Exposição de Carros Antigos – das 9h às 18h

Programação: Bandas ao Vivo, Premiações, Food Trucks e mais.

Local: Estacionamento do Santuário.

Rua – Ubaldino do Amaral, 135 – Alto da Glória.

Motociata

9h30: Saída da Praça Tiradentes

10h: Chegada dos motociclistas ao Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Na chegada será realizada a Benção especial para os motociclistas.*

25.06 I Domingo

Tema: “Mãe do Perpétuo Socorro, Rainha da Paz, rogai por nós!”

Recorra a Maria, entregando em suas mãos as perseguições, discórdias, ressentimentos, falta de perdão e, com certeza, a sua causa não se perderá!

8h, 9h, 10h30, 12h, 14h, 15h, 17h e 18h – Missas

19h30 – Santa Missa do 8º Dia do Novenário

Quermesse: Espaço de alimentação na Praça do Santuário.

26.06 I Segunda

Tema: “Mãe do Perpétuo Socorro, Porta do Céu, rogai por nós!”

Recorra a Maria, entregando em suas mãos as famílias enlutadas, todos os seus entes queridos falecidos vítimas da pandemia, doenças, acidentes, suicídios, abortos, assaltos, guerras e, com certeza, a sua causa não se perderá!

7h, 12h, e 15h – Missas

19h30 – Santa Missa do 9º Dia do Novenário

Quermesse:Espaço de alimentação na Praça do Santuário.

27.06 I Terça

Tema: “NÃO TEMAS, PORQUE A TUA CAUSA NÃO SE PERDERÁ!”

DIA DE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO

7h, 12h, e 15h – Missas

19h: Procissão Luminosa

Saída da Capela da Glória

Av. João Gualberto, 565 – Alto da Glória

19h30 – Missa Solene

Quermesse:Espaço de alimentação na Praça do Santuário.

Programação EXTRA:

17.06 I Sábado

7h, 12h e 15h – Missas

18h: Oração do Santo Terço (participação especial do Irmão Alan Patrick Zuccherato, CSsR, Missionário Redentorista, da TV Aparecida)

19h30 – Santa Missa

28.06 I Quarta

6h às 22h – Novena, de hora em hora

7h, 12h e 21h – Missas

Bolo com medalhas de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Será vendido durante as tradicionais novenas.*

