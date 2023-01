A travessia de veículos com mais de três eixos no ferry boat de Guaratuba, Litoral do Paraná, terá restrições de horários e dias até o final de fevereiro. A informação é do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR). Segundo o órgão, medida necessária para reforçar a segurança dos usuários durante esse período de maior movimento nas praias.

De acordo com o DER/PR, o tráfego de veículos com mais de três eixos fica proibido na travessia em dias úteis (das 06h01 até as 23h59) e aos finais de semana. Já entre os dias 17 e 22 de fevereiro, a proibição também se dará por causa do período de carnaval.

As únicas exceções serão para o transporte coletivo de passageiros e para veículos prestadores de serviços públicos.

O DER/PR também destaca que atualizações sobre o tempo de espera da travessia em ambos os sentidos, bem como outras informações relevantes para os usuários serão divulgadas pelo Twitter.