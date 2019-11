A sexta-feira (15) começou com o sol e quebrou o ritmo dos dias amenos do início da semana. A boa notícia para quem vai aproveitar o feriado da Proclamação da República para descansar ou estender aquele cesto de roupas pra secar é que o calorzinho e o sol vão prevalecer até domingo na região de Curitiba. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná, Simepar, não há previsão de chuvas e as temperaturas estão em elevação.

A imagem do satélite mostra a presença de poucas nuvens sobre o Paraná. Para esta sexta-feira, as temperaturas variam de 16ºC a 26º ao longo do dia. A situação é praticamente a mesma no litoral do estado. A máxima prevista para as praias é de 27ºC. O calor também vai prevalecer nas regiões Norte e Noroeste, com variações de 22ºC a 29ºC em Londrina, 21ºC a 30ºC em Maringá e 21ºC a 30ºC em Umuarama. Nestas regiões as nuvens aparecem com mais frequência. No Oeste, Sudoeste e Sul do Paraná o céu fica aberto ao longo de todo dia.

De acordo com o Simepar, a estabilidade atmosférica segue presente em todas as regiões paranaenses. Apenas no setor leste, a umidade que vem do oceano atlântico mantém a nebulosidade variável, com possibilidades de chuviscos rápidos. A temperatura, no entanto, não baixa.