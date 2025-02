Feriadão de Carnaval: movimento intenso nas estradas do Paraná começa nesta sexta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O feriado de Carnaval será de movimento intenso nas estradas que ligam Curitiba e os litorais do Paraná e de Santa Catarina. As concessionárias que atuam nas rodovias BR-277, BR-376, BR-116 e BR-101/SC preveem grande fluxo de veículos já a partir desta sexta-feira (28).

Confira os horários e dias que devem ter mais trânsito nas estradas:

Movimento na BR-376 e BR-116

A Arteris Litoral Sul administra a BR-376/PR, BR-101/SC e BR-116/PR (Contorno Leste de Curitiba). Entre sexta (28) e quarta-feira (05), a concessionária projeta fluxo de veículos até 30% maior em comparação com os dias normais. Cerca de 1,6 milhão de veículos devem circular pelas rodovias.

No trecho paranaense, a estimativa é de 326 mil veículos circulando pelas rodovias. O maior volume de tráfego deve ocorrer na sexta-feira (28) e no sábado (1º), quando 130 mil veículos devem passar pelo trecho, representando um aumento de 48% e 70%, respectivamente, em comparação aos dias normais.

“Temos um movimento maior no tráfego sentido sul, principalmente a saída de Curitiba descendo para as praias de Santa Catarina, na sexta e no sábado”, disse o gerente de Operações da Arteris Litoral Sul, Fernando Cesar.

Já o retorno do feriado deve se concentrar nos dias 4 e 5 de março, entre 7h e 21h, quando cerca de 550 mil veículos devem passar pelas rodovias.

Horários de maior movimento na BR-376 e BR-116

Os horários de pico estão previstos para:

Ida:

– Sexta-feira (28/02): 9h às 22h

– Sábado (01/03): 7h às 15h

Volta:

– Terça-feira (04/03): 10h às 17h

– Quarta-feira (05/03): 9h às 17h

BR-277 terá trânsito intenso no feriado de Carnaval

A BR-277, entre Curitiba e o litoral do Paraná, também terá trânsito intenso durante o Carnaval. A EPR Litoral Pioneiro, concessionária responsável pelas rodovias que dão acesso às praias do estado, estima que entre sexta-feira (28) e a Quarta-feira de Cinzas (05) cerca de 375 mil veículos irão passar pelo trecho.

Os dias de maior movimento serão a sexta-feira, com estimativa de 44 mil veículos, e sábado (1º), quando 47 mil veículos devem passar nos dois sentidos da rodovia, com fluxo maior em direção às praias do Paraná.

Já o movimento de retorno para a capital deve ser intenso na terça-feira (04), com previsão de 43 mil veículos circulando pela BR-277, e na Quarta-feira de Cinzas, com 37 mil veículos.

Horário de maior movimento na BR-277

Os horários de pico estão previstos para:

Ida:

– Sexta-feira (28/02): 12h às 23h

– Sábado (01/03): 6h às 19h

Volta:

– Terça-feira (04/03): 7h às 22h

– Quarta-feira (05/03): 6h às 20h

Trânsito nas rodovias no Paraná

Muitos foliões devem escolher outras rotas além das praias. A Via Araucária – concessionária responsável pelos contornos Norte e Sul de Curitiba e interligações entre municípios da Região Metropolitana de Curitiba e Guarapuava -, prevê aumento no fluxo de veículos de 30%, com expectativa de que mais de 516 mil passem pelo trecho sob a administração durante o período.

Entre sexta-feira (28) e 5 de março, a previsão é de dobro de veículos em comparação a dias normais. Na praça de pedágio de São Luiz do Purunã, por exemplo, o fluxo pode chegar a aproximadamente 60 mil veículos.

Horários de maior movimento

Confira os horários de pico durante o feriado de Carnaval:

28/02 – Fluxo moderado entre 9h e 14h e alto fluxo entre 15h e 21h;

01/03 – Alto fluxo das 6h às 15h e fluxo moderado das 15h às 21h;

02/03 – Tráfego normal;

03/03 – Tráfego normal;

04/03 – Fluxo moderado entre 9h e 18h;

05/03 – Alto fluxo durante todo o dia, das 6h às 21h.