Bar oficial da Heineken oferece carnaval especial em Ponta Grossa

Amantes da cerveja, preparem-se! O Inside the Star, em Ponta Grossa, há 116 km de Curitiba, está com uma programação especial de Carnaval que promete agitar os visitantes. A partir desta semana, os tours cervejeiros ganham um toque festivo com decorações vibrantes e música animada, transformando o bar em um verdadeiro point carnavalesco.

Os visitantes poderão mergulhar no universo cervejeiro de terça a sábado, com visitas guiadas que revelam os segredos por trás das marcas do Grupo Heikenen. O passeio, que dura duas horas, é uma viagem sensorial: você poderá experimentar ingredientes, aprender sobre o processo de produção e explorar a história das marcas.

No bar do Inside the Star, a folia continua com degustações de diferentes rótulos acompanhados por petiscos selecionados. Aos sábados, o local oferece uma experiência de harmonização guiada, destacando marcas como Eisenbahn, Lagunitas, Blue Moon, Baden Baden e Heineken. Todos os visitantes receberão um brinde exclusivo de carnaval da Amstel.

Na semana da mulher, de 4 a 8 de março, as unidades oferecerão 30% de desconto na loja de suvenires para todas as mulheres.

Os ingressos variam entre R$ 25 e R$ 60, com opções de meia-entrada para estudantes, idosos e pessoas com deficiência. É importante lembrar que o conteúdo é direcionado ao público adulto, não sendo permitida a entrada de menores de 18 anos.

Serviço:

Inside the Star – Ponta Grossa

Endereço: Av. Tocantins, 199 – Cara Cara

Horários: De terça a sábado, às 10h e às 14h

Ingressos e mais informações disponíveis no site oficial do Inside the Star.