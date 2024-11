Feira do Negócio Local chega a São José dos Pinhais

No próximo sábado (9), em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, acontece a primeira edição da Feira de Negócio Local. Promovido pela Viacredi, uma cooperativa Ailos, o evento reúne ao todo 60 cooperados que vão oferecer seus produtos aos visitantes, das 10h às 22h, na Paróquia São Pedro.

Além de uma extensa programação cultural para todas as idades, a feira contará também com uma praça de alimentação diversa e atividades para crianças.

A cooperativa realiza feiras desde 2009. Ao todo, já foram 45 edições em 19 cidades, com a participação de cerca de 3,4 mil expositores, impactando mais de 245 mil pessoas. “Nós realizamos o evento para gerar um momento de conexão entre o cooperado e a comunidade. É uma oportunidade de conhecer produtores e empresários locais e movimentar a economia”, afirma o diretor executivo da Viacredi, Vanildo Leoni.

Durante a Feira, os visitantes poderão aproveitar o Espaço Viacredi, uma área dedicada ao atendimento personalizado, onde serão apresentadas as principais soluções da cooperativa. Um dos destaques será o Crédito Imobiliário, proporcionando aos interessados a chance de realizar simulações de financiamento, esclarecer dúvidas sobre as modalidades disponíveis e obter orientações detalhadas para a aquisição da casa própria.

Além disso, a feira contará com um atendimento exclusivo para renegociação de dívidas. Com condições especiais e atendimento especializado, os cooperados terão a oportunidade de regularizar suas pendências financeiras com a Cooperativa de forma facilitada e ajustada às suas condições, apoiando os cooperados na reorganização financeira.

Humor e cultura para todos

Uma das grandes atrações da Feira será o show “Não me quebra, Lauro”, dos comediantes Gustavo Pórco e Lauro Antigo, do famoso canal Indavírus. O espetáculo já é conhecido por arrancar boas risadas do público com seu estilo irreverente, combinando stand-up comedy com performances musicais ao som da sanfona e muita interação.

O show, que já conquistou uma legião de fãs em Santa Catarina, será oferecido gratuitamente à comunidade de São José dos Pinhais, proporcionando uma oportunidade imperdível de entretenimento para todas as idades.

A Paróquia São Pedro fica na Rua Prof. Olívia Nogueira 261, São José dos Pinhais. Veja a programação completa abaixo:

10h: Abertura

10h40: Ballet Coppélia – Apresentação de Ballet Clássico, Jazz, Dança Moderna e Danças Urbanas

11h30: Theo e Luka – Dupla Sertaneja

13h30: Encontro de Gaiteiros – Apresentação estilo Gauchesca

14h30: Grupo Folclórico Cuore d’Itália

16h: Circo da Madame Virgulina – Espetáculo com sapateado, malabarismo, acrobacias e ilusionismo

17h: Show de Stand-up com Indavírus

20h30: Marjourie e Mell – Dupla Sertaneja

Veja a lista de todas as empresas que vão levar seus negócios à Feira:

ALIMENTOS E BEBIDAS

CHACARA VAILATI

CURITIBA CAR

ESSÊNCIA DA ESPANHA

FRAN PIRES DOCES ARTESANAIS

KING PESCADOS

P E S COMERCIO

TEVEZ CHARCUTARIA

TITOLLA BOLACHAS

COMÉRCIO

ARW ARTEFATOS DE MADEIRA

BARUK COLCHÕES

CWB ENERGIA SOLAR

FACILLITARI EMBALAGENS

FESTA FÁCIL

FIETS

FLORICULTURA SÃO JOSÉ

HEBELLE COSMÉTICOS

JAQUE CACTOS E SUCULENTAS

LAR DOCE LAR LOUÇAS E UTILIDADES

LAZARIOS COMERCIO DE PLAS

MARINELA LLOVET CANEPA

MOACIR MARCIO BENVENUTTI

ÓTICA OPTISHOP

PK SOLAR

PLAY KIDS

SIMPROSOL

SOLLO DOTTI

WS CALÇADOS PR

CONSTRUÇÃO

POOL DAY

CONTABILIDADE

CONCEITO ASS. CONTABIL

TIME CONTROL

EDUCAÇÃO

ATEP ESTAÇÃO CRIANÇA

ESCOLA BARRO PRETO

ESCOLA COXA SJP

ENTIDADE

ACIAP

AMARB

APAE SJP

ESTÉTICA

BELLA HAIR DISTRIBUIDORA

MEL ESTETICA

TRI NATUREZA

IMOBILIÁRIA

IDELCIO CORRETORA

IMOBILIARIA HEBERT ROCHA

JBA IMÓVEIS

MGC IMOVEIS

RE/MAX SHARE

ZANAO IMOBILIARIA

SAÚDE

ART COLUNA

D’ANGELA SILVA

SERVIÇO

DESPACHANTE MUNIZ

ESTETICA ANIMAL

EXTREME SOUND CAR

GRAFICA GAVI LTDA

LUMI ADM DE CONDOMINIOS

PADDIES

PROTEC7

SANJOVET

TECNOLOGIA

TEMPUS SISTEMAS

VESTUÁRIO

BELISSIMA MODAS

DALY

HUMANOS MODA SOCIAL

VITRINE DA LUA MODAS LTDA