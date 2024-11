Incêndio destrói prédio de tradicional escola de inglês em bairro de Curitiba

Um incêndio de grandes proporções atingiu na noite de segunda-feira (04) a tradicional escola de inglês Cultura Inglesa, no bairro Bigorrilho, em Curitiba. O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou duas horas para combater as chamas na Alameda Júlia da Costa. As chamas começaram perto das 23h.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, 40 mil litros de água foram usados para controlar o fogo com seis caminhões. As chamas se espalharam pelo teto da escola, provocando uma enorme fumaça. Não há informações de como o incêndio começou. No momento do incêndio, não havia ninguém na escola.

Incêndio em Curitiba suspende aulas

Na rede social, a direção da Cultura Inglesa informou que irá avaliar as melhores condições do local para dar continuidade aos cursos, e em breve, irá atualizar o caso. “As aulas em nossas demais unidades seguem normalmente conforme calendário acadêmico. Ressaltamos que a nossa prioridade é restabelecer as condições adequadas e seguras para o ensino nesta unidade, sem que haja qualquer prejuízo aos alunos nela matriculados”, diz o post no Instagram da Cultura Inglesa.

