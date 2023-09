Feira de Profissões da UP terá 140 oficinas gratuitas e seleção de talentos

A Universidade Positivo (UP) realiza mais uma edição da Feira de Profissões (FEPRO) no dia 4 de outubro, no campus Ecoville, em Curitiba. A programação inclui oficinas gratuitas, tour pelo campus, bate-papo com professores e coordenadores, palestras, simulações, desafios, visitas práticas nas clínicas e laboratórios e outros atrativos.

Este ano, a novidade é a Seleção de Novos Talentos, um espaço dedicado às empresas que estão com processo seletivo para estágio e emprego, oportunizando a entrada de jovens no mercado de trabalho.

O evento tem como objetivo auxiliar os estudantes a decidirem qual carreira seguir no futuro, a partir das experiências na universidade, para que vivenciem um pouco da vida universitária e da realidade do mercado de trabalho.

+ Leia mais: Nota Curitibana sorteia R$ 310 mil em prêmios; veja ganhadores de R$ 50 mil e mais

Para o reitor da Universidade Positivo (UP), Roberto Di Benedetto, o momento da escolha da profissão é determinante para o jovem adolescente. “Muitos que buscam a Feira de Profissões tem apenas 16 ou 17 anos, ou seja, são jovens que precisam decidir algo que vai determinar o futuro por longos anos. Por isso, dar informações e instrumentos para que eles vivenciem na prática a profissão é tarefa importante como universidade”, pontua.

Para quem ama o mundo gamer, a FEPRO UP também recebe o streamer Manel da Furia, uma das organizações mais importantes do mundo no cenário de esports, para uma batalha de Valorant com os visitantes, além de uma sessão de fotos e autógrafos. Outra atividade é a palestra com a client partner do Spotify, Juliana Correia, sobre como é trabalhar em uma AdTech.

Aplicativo e inscrições

Para conferir a programação completa e realizar a inscrição, é possível baixar o aplicativo “FEPRO”, disponível gratuitamente para Android ou iOS. O app é gamificado e guia os participantes na jornada das profissões, já que as atividades da Feira somam pontos que são revertidos em recompensas. Além disso, ao baixar o app o candidato tem aceso a dois cursos livres EAD.

+ Veja também: Beto Carrero faz mega investimento em nova área. Conheça a Nerf Mania; Vídeo

Todos os visitantes que participarem da Feira de Profissões da Universidade Positivo têm uma vantagem especial: podem conquistar a oportunidade de estudar com uma ajuda de custo. Com o processo seletivo exclusivo da FEPRO, os alunos com melhor desempenho podem conquistar descontos de até 100% para realizar o curso de sua escolha.

A feira será na UP do Campo Comprido, Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300.

Você já viu essas??

Investimento Mega-hotel e resort será construído em mini cidade do PR Nova sede Obra gigante vai triplicar tradicional confeitaria de Curitiba De olho no céu! Eclipse solar será visto em Curitiba? Confira dicas para poder observar