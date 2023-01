Os Faróis do Saber de praça vão oferecer, durante todo o mês de janeiro, atividades gratuitas de cultura e lazer para todas as idades. Segundo informações da Prefeitura de Curitiba, serão contação de histórias, rodas de leituras, oficinas, jogos e outras ações.

A agenda do mês é parte do Curitiba Viva Bem, política pública de promoção da qualidade de vida na cidade. Todas as atividades da programação são gratuitas.

Os faróis são parte da rede municipal de bibliotecas. Nesses espaços, é possível também fazer o empréstimo de livros.

Confira a programação:

O Farol do Saber Antônio Machado, no Barreirinha, vai oferecer oficina de pintura no dia 12/01, às 10h e às 14h. Também vai ter, dia 31/1, oficina de Histórias de Quadrinhos, nos mesmos horários.

O Farol das Cidades, ao lado da Ópera de Arame, dia 14/1, às 10h vai ser exibido o filme O Bem Aventurado.

No Aparecido Quináglia (bairro Santa Felicidade), dia 31 tem contos os Irmãos Grimm, às 10h.

No Memorial Árabe (Farol Gibran Khalil Gibran) vai ser possível aprender a confeccionar sua própria máscara 3D. As oficinas serão às 10h e às 15h, dias 20 e 27/1.