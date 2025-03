Casal e três filhos saem do Paraná e viajam de bicicleta por nove meses

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Depois de pedalar 7 mil km e conhecer quatro países da América do Sul, a ‘Family Bike’ está de volta ao Brasil. José Leonardo Mendes, Priscila Mendes e os três filhos: Leonardo, 9 anos, e as gêmeas Maria Julia e Maria Luiza, 7 anos, retornaram para Morretes, no Litoral do Paraná, na terça-feira (25).

A expedição começou em 13 de junho do ano passado e, de lá para cá, a família conheceu o Peru, a Bolívia, a Argentina e o Chile. Além de visualizarem algumas das mais belas paisagens do planeta, os oito meses de pedal proporcionaram uma viagem inesquecível para os adultos e, principalmente, para as crianças.

“Viver essa experiência com eles foi incrível, ver com o olhar deles. Cada dia um cenário diferente, uma paisagem, um clima. Sensações novas, culturas, pessoas. Tudo isso é muito enriquecedor para eles e para nós, adultos. Foi a realização de um sonho”, conta Priscila.

A aventura da família começou em julho de 2024. Foto: Arquivo Pessoal

Família do litoral enfrenta perrengues durante aventura de bike

Entre os desafios, o clima foi o principal. No Peru e na Bolívia, por exemplo, o frio e o vento dificultavam o sono. No Chile e na Argentina, a forte chuva foi decisiva para avançar ou ficar mais um dia abrigado.

Climas diferentes foram um dos perrengues enfrentados pela família durante viagem. Foto: Arquivo Pessoal

“Foram inúmeros ‘perrengues’, mas a cada um ficamos mais experientes e adicionamos mais um processo na rotina de preparação. Costumamos dizer que a experiência muda o ‘perrengue’ para um desafio, é pura questão de perspectiva”, explica José.

Preparação começou em 2019

Moradores do distrito de Porto de Cima, em Morretes, e apaixonados por cicloturismo, o casal decidiu transformar o sonho em realidade em 2019. Para isso, a redução de gastos não essenciais foi uma grande aliada.

“Para sustentarmos financeiramente nosso projeto, fizemos uma economia nos últimos quatro anos e deixamos de lado muitas vaidades que consumiam boa parte do nosso orçamento mensal”, detalha Priscila.

Já na parte física, o treino em família foi intensificado. Foram muitas pedaladas no Litoral do Paraná, em diferentes climas, para preparar as crianças. A primeira cicloviagem em família ocorreu quando Leonardo tinha um ano e um mês. Hoje ele tem nove.

José Leonardo, Priscila e os filhos: Leonardo, 9 anos, Maria Julia, 7 anos, e Maria Luiza, 7 anos. Foto: Arquivo Pessoal

“Quando vieram as Marias, nossa primeira preocupação não foi o carrinho de bebê ou o quarto, mas sim a necessidade de adquirir mais uma bike trailer para que toda a família pudesse desfrutar do mesmo prazer”, relata José.

Em relação aos gastos durante a viagem, Priscila explica que um teto mensal foi estabelecido. “Aprendemos a viver com menos de um terço do que gastávamos em um mês em casa. A barraca, refúgios, abrigos e casas de famílias entusiastas passaram a ser o nosso lar e o quintal, o mundo”.

Jornada documentada

Toda a viagem foi registrada em um perfil do instagram @familybike, tanto para a família e amigos, quanto para os incentivadores da aventura.

